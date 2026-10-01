روبيو يطرد الوفد الإيراني.. ويأمره بمغادرة نيويورك فورا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رئيس الوزراء يحدد 30 حزيران 2027 مهلة نهائية لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577599-639264349739481126.jpeg
روبيو يطرد الوفد الإيراني.. ويأمره بمغادرة نيويورك فورا
دوليات
2026-10-01 | 03:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,237 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
طالب وزير الخارجية
ماركو روبيو
، الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فوراً عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع على الأمر.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله: "لقد طرد الوزير روبيو الوفد الإيراني الذي تجاوز المدة المسموح بها لبقائه؛ فقد انتهت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان قد حان وقت رحيلهم".
وبحسب أكسيوس، فقد ساد صباح يوم الاثنين، اعتقاد في
البيت الأبيض
بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات مع
إيران
في وقت لاحق من ذلك اليوم، إلا أنه بحلول أواخر فترة ما بعد الظهر، اتضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.
وفي مساء الاثنين، وبناء على أوامر روبيو، أبلغت البعثة الأميركية لدى
الأمم المتحدة
نظيرتها الإيرانية بضرورة مغادرة وفد وزير الخارجية
عباس عراقجي
لنيويورك فورا، وفقا للمسؤول الأميركي.
وغادر الوفد الإيراني -بمن فيهم عراقجي- متوجها إلى المطار بعد بضع ساعات، واستقل طائرة انطلقت من
نيويورك
إلى
الدوحة
في الساعة 1:20 من صباح الثلاثاء.
ونقل أكسيوس عن مصدر آخر، أن
الولايات المتحدة
طالبت بمغادرة الوفد الإيراني، لكنه أشار إلى أن عراقجي كان من المقرر أن يعود إلى
طهران
ليلة الاثنين في كل الأحوال.
وعلى الرغم من أن الوفد الإيراني كان سيغادر قريبا على أية حال، إلا أن خطوة روبيو مثلت توبيخا دبلوماسيا غير معتاد إلى حد كبير، وكشفت عن عمق انعدام الثقة بين البلدين وسط جهود لم تثمر عن نتائج لإنهاء الحرب.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط فورا
01:19 | 2026-07-20
السفارة الأميركية في بغداد تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فورا
03:51 | 2026-07-23
ترامب يكشف عن اجتماع بين مسؤول أمريكي والوفد الإيراني في نيويورك
14:01 | 2026-09-22
مسؤول إيراني: الولايات المتحدة ستضطر إلى مغادرة المنطقة
01:51 | 2026-08-22
روبيو
ايران
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
البيت الأبيض
ماركو روبيو
عباس عراقجي
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
محليات
44.01%
06:17 | 2026-09-30
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
06:17 | 2026-09-30
نص بيان الخزانة الأميركية حول السماح للخطوط الجوية تشغيل الرحلات بين العراق وايران
دوليات
25.24%
07:15 | 2026-09-29
نص بيان الخزانة الأميركية حول السماح للخطوط الجوية تشغيل الرحلات بين العراق وايران
07:15 | 2026-09-29
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
محليات
16.4%
11:57 | 2026-09-29
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
11:57 | 2026-09-29
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد
اقتصاد
14.35%
09:42 | 2026-09-30
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد
09:42 | 2026-09-30
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
اخترنا لك
ممثلون عن "الشاباك" الإسرائيلي يتوجهون إلى دبي
02:44 | 2026-10-01
إيطاليا تمدد الرقابة على حدودها مع إسبانيا بسبب وضع سبتة
18:28 | 2026-09-30
قتيلان بإطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية
16:35 | 2026-09-30
قتلى وجرحى إثر استهداف حافلة بريف حماة في سوريا
16:00 | 2026-09-30
انفجار في ريف دمشق الشرقي
14:35 | 2026-09-30
السومرية نيوز تنشر نص بيان ترامب حول انسحاب التحالف الدولي من العراق
13:39 | 2026-09-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.