قتلى وجرحى إثر استهداف حافلة بريف حماة في سوريا

أفادت السورية، الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى إثر استهداف حافلة بريف حماة.

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وقالت الوكالة، "قتلى وجرحى إثر استهداف حافلة من قبل مجهولين على مصياف بريف حماة".

الى ذلك، قالت مديرية إعلام ، "مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف".

وشهدت ، اليوم الأربعاء، انفجارا في المحطة الحرارية في ريف دمشق الشرقي، وفق وسائل إعلام دولية.