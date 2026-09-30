اتصال يجمع نتنياهو وبن زايد عقب حادثة طائرة "فلاي دبي"

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الإسرائيلي تحدث مع رئيس دولة الإمارات ، عقب حادثة طائرة "فلاي دبي".

وجاء الاتصال بعد أن أرسلت الطائرة وعلى متنها 174 راكبا، إشارة استغاثة لفترة وجيزة، ما دفع إلى إرسال طائرات مقاتلة لمرافقتها، وسط تقارير إسرائيلية تحدثت في البداية عن احتمال محاولة للسيطرة على الطائرة.

وبحسب التقارير اللاحقة، ارتبطت الحادثة بشجار بين أفراد طاقم الطائرة، فيما وُصفت إشارة الاستغاثة بأنها خاطئة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الركاب.



ويأتي الاتصال بين نتنياهو وبن زايد بعد أيام من لقاء جمعهما في ، حيث التقى الإسرائيلي بالرئيس الإماراتي في زيارة أكدت لاحقاً مصادر رسمية انعقادها، وقالت إنها تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتحديات الإقليمية.