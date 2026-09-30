الخارجية الامريكية ترفع الحظر المفروض على الإمدادات العسكرية إلى سوريا

وجاء في البيان: "تم إزالة من قائمة الدول الخاضعة لسياسة حظر منح التراخيص والتصاريح اللازمة لتصدير المعدات العسكرية والخدمات الدفاعية".وأكد البيان أن ستبحث في إمكانية منح تلك التراخيص لسوريا.وأشار البيان إلى أن التعديل على القائمة يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر القادم.يُذكر أن كانت قد أعلنت أواخر شهر أغسطس الماضي، رفع تصنيف سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".