15 مليون دولار مكافأة.. واشنطن تبحث عن ممولي الحرس الثوري

وتشمل المكافأة معلومات عن أحمد جعفر آبادي وعبد الله مهرابي وعلي أصغر نوروزي، بحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.وقال البرنامج في منشور على منصة "إكس": "في مكان ما بين صواريخ وطائراتها المسيّرة وضحاياها، يوجد مسار مالي. ساعدونا في تعطيله".وأوضحت الخارجية الأميركية أن التابعة للحرس الثوري تشارك في تطوير ونشر الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إلى جانب شراء المعدات اللازمة للحرس الثوري.وأضافت أن المعلومات المتعلقة بالمسؤولين الثلاثة، أو بالآليات والمنظمات والأنشطة المالية المرتبطة بالقوة الجوية، قد تؤهل أصحابها للحصول على مكافأة وترتيبات لإعادة التوطين.ويأتي الإعلان الأميركي وسط حالة من الضبابية بشأن المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا بين وطهران.تسلمت إيران الرد الأميركي على مقترحها بشأن إنهاء الحرب، حسبما قال مسؤول مطلع على ⁠المحادثات لـ"رويترز".وأوضح المسؤول أن التقى وسطاء قطريين في ‌ مساء الثلاثاء، وتلقى ‌رد ‌ على "خطة على مدى 7 أيام".وأضاف المصدر أن عراقجي سيناقش الرد الأميركي ⁠في ، الأربعاء.وأفاد أن "الخلاف ⁠الرئيسي ‌يتعلق بتسلسل خطوات ⁠الخطة"، التي تهدف إلى ⁠بناء الثقة والعودة إلى ⁠نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي.وخلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، طرحت إيران اقتراحا من شأنه أن يطلق عدا تنازليا مدته 7 أيام لإعادة فتح ووقف الحرب، إلا أن الرئيس الأميركي أعلن رفضه.