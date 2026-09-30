وسائل إعلام: ركاب طائرة "فلاي دبي" غادروا تبوك متجهين إلى تل أبيب

وجاء ذلك بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن موافقة جهاز " " على إقلاع هذه الرحلة الجديدة، في وقت تتصاعد فيه التكهنات الأمنية حول "حادث" وقع على متنها.وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن تشغيل هذا الخط الجديد جاء عقب تقييم أمني دقيق وموافقة رسمية من جهاز "الموساد" على إقلاع الطائرة من .وفي تطور أمني لافت، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أنه عقب تقييم شامل للموقف أجراه قادة الجيش الإسرائيلي، إلى جانب جهازي الأمن الداخلي (" ") والاستخبارات ("الموساد")، فإن التقدير السائد حاليا هو أن "الحادث" الذي وقع على متن هذه الرحلة يُصنف كـ "عمل إرهابي".من جهته، أكد رئيس وزراء أن أحد الطيارين على متن طائرة " " التي كانت متجهة إلى إسرائيل طعن الآخر وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة بمن فيها من مسافرين.وتضيف هذه المعطيات طابعا استثنائيا على هذه الرحلة، حيث من المتوقع أن تدفع الإسرائيلية إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية وتشديد تحقيقاتها فور هبوط الطائرة والتعامل مع الركاب والطاقم، في ظل السعي لفهم ملابسات الحادث وتداعياته على أمن الرحلات الجوية في المنطقة.