بيان سعودي حول الهبوط الاضطراري لرحلة "فلاي دبي" بعد نداء استغاثة

وأفاد المطار في بيان بأنه أعلنت حالة الطوارئ في المطار والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة، وهبطت الطائرة بسلام في المطار في الساعة 9:45 صباحا، مبينا أنه تبين وجود إصابة لكل من كابتن الطائرة والطيار المساعد، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وذكر أنه قدمت الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين، مع التنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة.وأكد المطار التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن ، وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة.