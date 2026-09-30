ترامب: كندا واحدة من أسوأ دول العالم

وأضاف أن تتفق مع وتتفق مع الناس وتعقد صفقات جيدة.وتابع أن كندا كانت حقا صعبة التعامل معها وأنهم فرضوا على مزارعي الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 400 في المئة وأكثر، وأنهم يستغلون الولايات المتحدة.ويوم الثلاثاء، دخل حظر على ما يقرب من مليار دولار من البضائع الكندية حيز التنفيذ، في ضربة أخرى في حرب تجارية بين وأوتاوا.ويشمل الحظر منتجات الألبان الكندية والمركبات الآلية والعديد من المشروبات الكحولية.وفي حين كان يوقع الأوامر التنفيذية لحظر البضائع، أشار ترامب إلى تمييز ضد نظيراتها الأمريكية.وقد سادت عداوة غير معتادة بين الولايات المتحدة وكندا طوال الولاية الثانية لترامب، ليس فقط بشأن التجارة، بل أيضا بشأن دفع الرئيس لضم جارته الشمالية.وقد وصلت العلاقة إلى نقطة بعد انهيار المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا في أغسطس، وفرض البلدين رسوما جمركية على بضائع بعضهما البعض.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال كارني إن بلاده كانت تعتمد بشكل مفرط على الروابط الاقتصادية السهلة مع الولايات المتحدة.وقال كارني في مقطع فيديو نشر على " " في أوائل سبتمبر إن الأربعين عاما الماضية كانت فترة اندماج اقتصادي أعمق مع الولايات المتحدة.وأضاف أن الحقيقة أنها كانت أعمالا سهلة، لكنها عنت أننا اعتمدنا كثيرا على شريك اقتصادي واحد. وأكد أن من الواضح أن ذلك الوقت قد انتهى.