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ترامب: كندا واحدة من أسوأ دول العالم
دوليات
2026-09-30 | 01:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اعتبر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن المشكلة تكمن في معاملة كندا
الولايات المتحدة
بشكل غير عادل، ووصفها بأنها واحدة من أسوأ الدول في العالم.
وأضاف أن
الولايات المتحدة
تتفق مع
الصين
وتتفق مع الناس وتعقد صفقات جيدة.
وتابع أن كندا كانت حقا صعبة التعامل معها وأنهم فرضوا على مزارعي الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 400 في المئة وأكثر، وأنهم يستغلون الولايات المتحدة.
ويوم الثلاثاء، دخل حظر
ترامب
على ما يقرب من مليار دولار من البضائع الكندية حيز التنفيذ، في ضربة أخرى في حرب تجارية بين
واشنطن
وأوتاوا.
ويشمل الحظر منتجات الألبان الكندية والمركبات الآلية والعديد من المشروبات الكحولية.
وفي حين كان يوقع الأوامر التنفيذية لحظر البضائع، أشار ترامب إلى تمييز ضد نظيراتها الأمريكية.
وقد سادت عداوة غير معتادة بين الولايات المتحدة وكندا طوال الولاية الثانية لترامب، ليس فقط بشأن التجارة، بل أيضا بشأن دفع الرئيس لضم جارته الشمالية.
وقد وصلت العلاقة إلى نقطة
الانهيار
بعد انهيار المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا في أغسطس، وفرض البلدين رسوما جمركية على بضائع بعضهما البعض.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال كارني إن بلاده كانت تعتمد بشكل مفرط على الروابط الاقتصادية السهلة مع الولايات المتحدة.
وقال كارني في مقطع فيديو نشر على "
يوتيوب
" في أوائل سبتمبر إن الأربعين عاما الماضية كانت فترة اندماج اقتصادي أعمق مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن الحقيقة أنها كانت أعمالا سهلة، لكنها عنت أننا اعتمدنا كثيرا على شريك اقتصادي واحد. وأكد أن من الواضح أن ذلك الوقت قد انتهى.
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