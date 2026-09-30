وسائل اعلامية: بلاغ عن حدث أمني على متن طائرة لشركة طيران فلاي دبي

وقالت مصادر صحفية ان "بلاغا عن حدث أمني على متن طائرة لشركة طيران أقلعت من دبي باتجاه تل أبيب وغيرت مسارها".واضافت ان "الطائرة تعود إلى دبي ويجري التحقق مما إذا كان الحدث أمنيا أم تقنيا".فيما اكدت وسائل اعلام اسرائيلية ان "تقديرات بوجود نحو 100 إسرائيلي على متن الطائرة المتجهة إلى تل أبيب"، موضحة ان "هناك مخاوف من عملية اختطاف لطائرة التي كانت متجهة من الإمارات إلى ".