ايران تتسلم رد واشنطن حول مقترح الـ7 أيام

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله ان "وزير الخارجية الايراني ، تلقى من الوسطاء رد على مقترح الأيام الـ7 وسيناقشه في ".واضاف ان "الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تشرح خطة لـ7 أيام لبناء الثقة والعودة لنسخة معززة من الاتفاق"، مشيرا الى ان "الخلاف الرئيسي بين وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة".