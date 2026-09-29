عقوبات أمريكية على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة لصالح إيران

أعلنت الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة لصالح .

وقالت الخزانة الأمريكية، "فرضنا عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة ومكوناتها لصالح ". وتفرض عبر ، بين مدة وأخرى عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في قطاعات عدة تحديداً ولمختلف دول العالم.