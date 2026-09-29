ترامب: الخلاف مع إيران سينتهي قريباً.. ولن تحصل على سلاح نووي

وقال في تصريحات له، إن "تفشل بشكل كبير جداً"، مضيفاً أن المواجهة ستنتهي قريباً، من دون تحديد موعد لذلك.ووصف ترامب، الحرب مع إيران بأنها "مغامرة صغيرة"، معتبراً أن ما قامت به إدارته سيكون من بين أهم الأحداث التي ستُذكر في تاريخ .وأضاف أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير، مشيراً إلى أن بلاده ستشهد، في ظل إدارته تجديد "الرابط المقدس للثقة" بين الشعب والحكومة.