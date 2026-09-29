أحد قادة معركة الطوفان.. "القسام" تعلن اغتيال "أبو حمزة"

وقالت الكتائب في بيان عسكري، إن البيك تولى خلال مسيرته عدة مواقع قيادية، بينها قيادة كتيبة الشهيد عام 2009، وقيادة الاستخبارات العسكرية في عام 2015، قبل توليه قيادة لواء الشمال خلفاً لأحمد الغندور " ".وأضاف البيان أن البيك كان من قادة عمليات "طوفان الأقصى" المشرفين على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كما قاد العمليات الدفاعية في شمال خلال الحرب.وأشارت الكتائب إلى أن البيك قاتل لمدة 107 أيام خلال حصار شمال غزة، او ما يعرف بـ"خطة الجنرالات"، مؤكدة استمرارها في القتال، ومتوعدة بالثأر لمقتله.