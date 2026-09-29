الحرس الثوري للأمريكيين: قواعدكم دُمرت

وتأتي هذه الرسالة في ظل التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي ، أعرب فيها عن اهتمامه برفاهية الشعب الإيراني، واتهم فيها الحكومة الإيرانية بإنفاق الأموال على التسلح من دون توجيهها لتحسين مستوى معيشة المواطنين.وفي رد غير مباشر على هذا الطرح، وجه المتحدث العميد محبي رسالة مباشرة إلى الشعب الأمريكي، تساءل فيها عن جدوى الإنفاق العسكري الضخم في بلاد تتمتع بثروات ضخمة ومصادر طاقة ومياه ومناجم قيمة.وطلب محبي من المراسلين والإعلاميين نقل رسالته إلى المواطنين الأمريكيين، قائلا إن بلاده لا تملك إمبراطورية إعلامية للتواصل معهم في أي وقت. وطرح سلسلة من الأسئلة الجوهرية، مستفسرا عن المبرر لوجود 800 حول العالم، وعن مبرر لميزانية تصل إلى 1100 مليار دولار للتسليح كل عام.وأشار إلى أن تكلفة التسلح الإيراني تمثل 1% فقط من الإنفاق الأمريكي، متسائلا عن وجهة أرباح صناعة الأسلحة، ولماذا تستخدم علمها ومعارفها لسحق الشعوب. كما تساءل عن سبب وجود الكثير من الفقراء في دولة تملك كل هذه الثروات، وهل يعني هذا أن السياسات الأمريكية خاطئة، خاصة أن الولايات المتحدة تهاجم مختلف البلدان منذ سبعة عقود ولم تحصل إلا على ارتفاع الديون.وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم أن تواصل تسليح نفسها وتصنيع الأسلحة وتطوير قدراتها العسكرية. ووجه رسالة إلى دول الجوار مفادها أن القواعد الأمريكية جلبت انعدام الأمن والاستقرار للمنطقة. وأوضح أن غالبية القواعد الأمريكية في المنطقة دمرت، ولم يعد بالإمكان استثمارها مرة أخرى، وأن الدول المستضيفة أدركت هذه الحقيقة.وشدد على أن هذه القواعد لم تكتف بالفشل في تعزيز الأمن، بل أصبحت تضر به، وعجزت حتى عن الدفاع عن نفسها. وأضاف أن العدو يضع خيارات بديلة في الحسبان، لكن إيران ليست غافلة عن تلك الخيارات وقد أعدت نفسها لها.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المواجهات، حيث كشفت خلفية التقارير أن وزارة الحرب الأمريكية أبلغت قبل أسبوع بإنفاق نحو 43.6 مليار دولار على العمليات المتعلقة بإيران. وقدر تكلفة الحرب على دافعي بنحو 38 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من القتال. كما أظهرت البيانات الحديثة الصادرة من وزارة الحرب أن مجموع العسكريين الأمريكيين المصابين منذ انطلاق الأعمال القتالية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بلغ 861 من الجنود.