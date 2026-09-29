قاليباف يهدد دول المنطقة: لن يتمكن أحد من بيع نفطه إذا لم تبيع إيران نفطها

وقال قاليباف خلال الجلسة العلنية لمجلس ، إن "على قادة أن يعلموا أن لن تتراجع أبداً بالتهديدات أو الحصار".وأضاف أن "رد إيران على أي عدوان أو مغامرة سيكون رداً حازماً ومؤلماً ودقيقاً وسريعاً".وأشار قاليباف إلى أنه "لن يبيع أحد النفط في المنطقة إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها"، مؤكداً أن "إذا لم يُؤمَّن أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة".وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن "تصريحات الرئيس الأميركي حول ومرور السفن عبره هي تكرار لمزاعم سابقة مكشوفة للجميع".