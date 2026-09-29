مقتل رئيس قسم الألعاب في "نيويورك تايمز" برصاص والدي زوجته

وذكرت الشبكة أن إطلاق النار وقع يوم الأحد في مدينة دوبلين بولاية . وأطلق النار عليه والد زوجته ووالدتها: شويون (77 عامًا) وشيلي تشن (77 عامًا). وهما حاليًا قيد الاحتجاز في انتظار توجيه الاتهامات.ولم يُعلن الدافع وراء القتل، لكن التقارير تشير إلى أن ماكينزي كان يخوض نزاعًا قضائيًا طويلًا مع زوجته حول حضانة الأطفال، وكانت هناك اتهامات ضده بالعنف الأسري.وفي العام الماضي صدر أمر يمنعه من الاقتراب من زوجته، كما تقدم هو نفسه بطلب للطلاق في كانون الاول.