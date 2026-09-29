روبيو يحذر طهران من أي هجوم على مصالح أميركا

وقال روبيو، في تصريحات لقناة " نيوز"، إن "هددت بمهاجمة مصالحنا في أنحاء العالم، ونحن نتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات".وأضاف أن "مشكلة إيران ليست في البلد نفسه، وإنما في النظام الذي يحكمه"، مشيرا إلى أن "مفتوح الآن"، وأن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع.واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن إيران "كانت تريد استخدام ترسانتها لتهديد المنطقة والقوات الأميركية، ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي".وأضاف أن امتلاك سلاحا نوويا كان سيمكنها، بحسب تقديره، من إغلاق مضيق هرمز وفرض رسوم على الدول مقابل العبور منه.