ترامب ينفي عزمه تخفيف العقوبات على إيران

نفى الرئيس الأمريكي ، عزمه تخفيف العقوبات على .

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ونقلت وكالة رويترز عن ، "لم أعرض تخفيف العقوبات على "، موضحا "لا صحة لما نشره موقع أكسيوس من أنني عرضت على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة".

وأضاف "لم أعرض على إيران أي شيء وتقرير أكسيوس كاذب وعليهم سحبه فورا".

وسبق أن كشف مسؤول أميركي، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة.