دوي انفجار في جزيرة قشم جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بدوي انفجار في جنوبي .

وقالت الإيرانية، "دوي انفجار قادم من جهة البحر في جنوبي البلاد والجزيرة لم تتعرض لاستهداف".

وكان الرئيس الأمريكي اعتبر، الاثنين، أن بلاده ستنتصر في حرب قريبا جدا، مشيرا الى أن فريقه التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران.