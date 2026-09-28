مسؤول أمريكي بشأن الاتفاق مع إيران: مشروط بمعالجة الملف النووي

وأوضح المسؤول وفق شبكة "إيه بي "، أن المحادثات المتواصلة بين وإيران "إيجابية وبناءة"، وأضاف أن اتفاقا لن يتم التوصل إليه ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالملف النووي.وقال المسؤول إن أبدت مرونة بشأن القضايا النووية، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين بشأن توقيت الالتزامات والخطوات التي يتعين على كل طرف اتخاذها أولا.وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إذا تحقق تقدم ملموس في القضايا النووية، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشكك في تعهدات إيران، بعدما أخلّت بمذكرة التفاهم من خلال إطلاق النار على سفن تجارية.كما شدد على أن تسعى للحصول على ضمانات تؤكد جدية إيران في التوصل إلى اتفاق.