روسيا.. قتلى وجرحى في حريق بمصنع للألعاب النارية

وأفادت خدمات الطوارئ الروسية بارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع في مصنع للألعاب النارية بمنطقة ياروسلافل إلى 13 قتيلا.وفي وقت سابق، قال مصدر: "عُثر على جثث خمسة قتلى أثناء رفع أنقاض الهياكل المنهارة، فيما سلمت امرأة مصابة بجروح في ساقها إلى طاقم الإسعاف".وجرت محاصرة الحريق، بينما يواصل عناصر إخماد بؤر الاشتعال المتبقية، وأشارت الخدمة الصحفية للوزارة إلى أن الحريق نجم عن انفجار في المصنع الواقع ببلدة كوبرينسك التابعة لدائرة بيرياسلافل-زاليسكي البلدية.وأوضحت الوزارة أن النيران طالت مبنيين داخل المصنع، وأن أكثر من 100 عنصر و40 آلية شاركوا في عمليات الإطفاء.