ادارة إسطنبول تصدر تحذيرات عاجلة

وبحسب التحذير، من المتوقع أن تشتد الأمطار اعتبارًا من ساعات الليل، وأن تستمر على فترات حتى منتصف ليلة الثلاثاء 29 أيلول 2026، مع استمرار تأثير المنظومة الممطرة يوم الأربعاء.كما يُتوقع أن تهب رياح شمالية قوية بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، وقد تصل في بعض الفترات إلى نحو 70 كم/ساعة على شكل عواصف قوية.وحذّرت السلطات بشكل خاص من مخاطر السيول والفيضانات المفاجئة، والرياح الشديدة، واضطرابات حركة المرور، داعية المواطنين إلى "توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة واتخاذ التدابير اللازمة".ومن المتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية بالتحسن تدريجيًا يومي الخميس والجمعة مع تراجع تأثير المنظومة الممطرة على إسطنبول.