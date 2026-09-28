رسالة من مجتبى خامنئي

جاء ذلك في رسالة وجهها مجتبى بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس" في ، والذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام لـ" " .وشدد خامنئي في رسالته على أن "إيران لن تعود إلى ما وصفه بأنه الأيام التي يريد أعداؤها إعادتها إليها"، مشددا على أن "تلك الحقبة قد ولّت، ولن تتكرر أبدا".وقال خامنئي إن "إيران انتقلت من التخلف والذل والهوان والتبعية" إلى "التقدم والعزة والاستقلال"، مضيفا أن "البلاد أصبحت، وفق تعبيره، القوة العظمى الرابعة في العالم".وأشار إلى أن القوات التي وصفها بـ"العدو" لم تعد تتقدم إلى ما بعد بسبب "الضربات الموجعة التي تلقّوها من الشجعان وحماة "، متابعا: "قريبا سيأتي اليوم الذي يخلو فيه بحر العرب منهم أيضا".وأشاد خامنئي بالأمين العام السابق للحزب حسن ، في الذكرى السنوية الثانية لاغتياله، واصفا إياه بأنه " الكبير لجبهة المقاومة"، وقال إن رايته "محفوظة في يدي سماحة الشيخ "، الذي "يواصل السير على نهجه".واعتبر أن "أيام هذه، في ميزان التاريخ، بل ومنذ الآن، أيام بارزة ومجيدة له ولمجاهدي المقاومة جميعهم"، بينما "تأتي بالذل" وتنتهي بـ"الخزي" لأولئك الذين يعلّقون آمالهم على "الوعود الكاذبة للمهيمنين" في مواجهة .