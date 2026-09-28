تقنية جينية جديدة تختصر تشخيص أورام الدماغ إلى أقل من ساعتين

وتعتمد التقنية على تحليل الحمض النووي لعينة صغيرة من الورم لتحديد نوعه وخصائصه الجينية بسرعة، وقد يحصل الفريق الطبي على النتائج الأولية أثناء وجود المريض في .وتم اختبار التقنية بنجاح في نوتنغهام وبرمنغهام، على أن يبدأ تطبيقها في خمسة مراكز متخصصة في إنجلترا، فيما يؤكد مطوروها أن سرعة التشخيص قد تساعد في تحديد الأجزاء الآمنة للاستئصال وتسريع اختيار العلاج المناسب.