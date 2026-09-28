451 ألف وفاة إضافية.. النينيو تهدد العالم بموجة حر قاتلة

واستند الباحثون إلى نموذج يربط درجات الحرارة بمعدلات الوفيات في أكثر من 24 ألف منطقة حول العالم، مع مقارنة التوقعات بمعدلات الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال الفترة بين عامي 1996 و2025.وأشار الباحثون إلى أن دولاً بينها نيجيريا وإندونيسيا والسودان والهند والبرازيل قد تكون من الأكثر تضرراً، فيما قد تسجل نحو 3500 وفاة إضافية.وأكدوا أن الأرقام تمثل تقديرات نموذجية وليست إحصاءات فعلية، داعين إلى تعزيز إجراءات حماية السكان من موجات الحر، بينها توفير أماكن للتبريد وتحسين الوصول إلى الرعاية الطبية.