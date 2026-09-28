تركيا.. استقالة نائبة رئيس الحزب الحاكم على خلفية أزمة صناديق الاستثمار

وأعلن المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك، أن الرئيس التركي قبل استقالتها، فيما أكدت أن قرارها يهدف إلى ضمان إجراء التحقيقات المتعلقة بالادعاءات بشكل مستقل ونزيه.وكانت السلطات التركية قد فتحت تحقيقات واسعة في أزمة صناديق الاستثمار، شملت تجميد وتصفية عشرات الصناديق وتوقيف عدد من الأشخاص، وسط تداعيات مالية طالت مئات آلاف المستثمرين.