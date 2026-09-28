الحوثيون يعلنون عبور 198 سفينة تجارية خلال 5 ايام

وأكدت الوزارة في بيان، "استمرار وتدفق حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي بشكل طبيعي، حيث سجلت عبور 198 سفينة تجارية شمال وجنوب خلال الخمسة الأيام الماضية".وذكرت أن "عدد السفن المارة نحو شمال مضيق باب المندب بلغت 104 سفن تجارية بنسبة 52.5 في المائة من إجمالي الحركة، فيما عبرت 94 سفينة تجارية نحو الجنوب، بنسبة 47.5 في المائة".وأوضحت أن "يوم الجمعة الموافق 25 ايلول شهد أعلى معدل عبور بواقع 50 سفينة منها 30 سفينة اتجهت شمالاً، و20 سفينة جنوباً"، لافتة إلى أن بعض السفن لا تظهر بسبب إيقاف أجهزة التتبع، لذلك قد تكون الأرقام الفعلية أعلى.