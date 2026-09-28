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الحوثيون يعلنون عبور 198 سفينة تجارية خلال 5 ايام
دوليات
2026-09-28 | 09:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
124 شوهد
أصدرت
وزارة النقل
والأشغال العامة التابعة لحكومة انصار الله (الحوثيون) في
اليمن
، اليوم الاثنين،
إحصائية
حول حركة الملاحة والتجارة البحرية في منطقة الاهتمام التجارية بمضيق باب المندب، خلال الفترة من 22 - 26 ايلول 2026م.
وأكدت الوزارة في بيان، "استمرار وتدفق حركة الملاحة
البحرية الدولية
عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي بشكل طبيعي، حيث سجلت عبور 198 سفينة تجارية شمال وجنوب
مضيق باب المندب
خلال الخمسة الأيام الماضية".
وذكرت أن "عدد السفن المارة نحو شمال مضيق باب المندب بلغت 104 سفن تجارية بنسبة 52.5 في المائة من إجمالي الحركة، فيما عبرت 94 سفينة تجارية نحو الجنوب، بنسبة 47.5 في المائة".
وأوضحت أن "يوم الجمعة الموافق 25 ايلول شهد أعلى معدل عبور بواقع 50 سفينة منها 30 سفينة اتجهت شمالاً، و20 سفينة جنوباً"، لافتة إلى أن بعض السفن لا تظهر بسبب إيقاف أجهزة التتبع، لذلك قد تكون الأرقام الفعلية أعلى.
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