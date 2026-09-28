اليوم.. وزير خارجية ايران يلتقي وسطاء المفاوضات مع أمريكا في نيويورك

وذكرت الوكالة، ان "لقاء عراقجي مع وسطاء المفاوضات اليوم، لن يحضره أي ممثل عن الجانب الأمريكي".كان صرح في مقابلة مع موقع أكسيوس: "أتوقع المزيد من المحادثات مع (هذا الأسبوع). إنهم يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريده. إنه الاتفاق الذي ربما كنا سنوافق عليه قبل عام؛ لقد بالغوا في تقدير موقفهم".والتقى ، ، الأسبوع الماضي بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وهو اللقاء الذي وصفه ترامب، الثلاثاء، بأنه كان "جيداً للغاية".