ترامب يتحدث عن سعر النفط واحتمال العودة للضربات على إيران

توقع الرئيس الأمريكي ، انخفاض سعر النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، فيما لمح الى عودة الضربات العسكرية على .

ونقلت " نيوز" نقلا عن ، "أعتقد أننا سننتصر في الحرب مع قريبا جدا"، مضيفا "سعر النفط سينخفض إلى مستويات ما قبل الحرب بعد أن ننتصر على إيران قريبا".

ولفت الى أن "المفتاح هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا"، كاشفا "نحقق نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران".

واعتبر ترامب أن "العودة للضربات العسكرية ممكنا لكنني ببساطة لا أريد أن قول ذلك".

ويأتي حديث ترامب عقب أن أعلن أمس السبت، رفضه القاطع لمقترح الـ7 أيام الذي طرحته إيران، المهلة التي تنتهي بفتح أمام الملاحة العالمية، وقال إنه "يرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة"، وفق قوله.