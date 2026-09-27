فرنسا تكشف تفاصيل "تعزيزات عسكرية" تعتزم إرسالها الى السعودية

وقال وزير الخارجية الفرنسي بارو إن الدعم العسكري المزمع تقديمه للسعودية هو "دفاعي بحت" بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر.وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التعزيزات ستجعل طرفا في الحرب في نظر الحوثيين، قال بارو وفق قناة "فرانس 2": "طبعا لا… فالغرض دفاعي بحت"، مضيفا أن "توفر سبلا دفاعية… ومنذ بداية الحرب على ، أوفدنا تعزيزات عسكرية لحماية حلفائنا وشركائنا. وهل اعتُبرنا في لحظة ما من الأطراف المتحاربة؟ أبدا".وكانت حركة " " اليمنية (الحوثيون) قد أعلنت في 19 سبتمبر الجاري أنها شنت ضربات بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة على أهداف في .