اخلاء 85 منزلا من ساكنيه في بريطانيا

وقالت الشرطة البريطانية في بيان تابعته ، انه "تم إخلاء 85 منزلا بعد حادث قاعدة فيرفورد ولا يمكن للسكان العودة إليها حاليا".وأضافت "ننتظر النتائج من شرطة مكافحة الإرهاب التي تباشر التحقيق في حادثة قاعدة فيرفورد"، مشيرة الى ان "شرطة مكافحة الإرهاب تقوم بالتحقيق وستعلن لاحقا ما إذا كان حادث قاعدة فيرفورد العسكرية عمل إرهابي أم لا".