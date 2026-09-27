إيران: مستعدون للحرب أو الدبلوماسية.. الخيار متروك لترامب

وقال عراقجي، خلال حوار مع برنامج "Meet the Press"، إن "مستعدة تماماً للتفاوض، وكذلك لمواجهة أي تحد"، مضيفاً: "نحن مستعدون لاستئناف الحرب ومواجهة أي عدوان جديد، حتى لو وصل الأمر إلى حرب مدمرة".وأشار إلى أن لا ترى بسلوك خلال العامين الماضيين، سبباً للعودة إلى التفاوض معها، موضحاً أن قدمت مقترحات للتفاوض في مناسبات سابقة، قبل أن تتعرض إيران لهجمات خلال مسار المفاوضات.وأضاف عراقجي أن "بلاده لا تزال تحاول إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً"، قائلاً إن "هناك دائماً فرصة للدبلوماسية"، وإنه لا ينبغي تفويت أي فرصة للسلام.وأكد أن إيران لا تهتم بالانتخابات النصفية الأمريكية أو القضايا الداخلية في الولايات المتحدة، مشدداً على أن ما يهم طهران هو "مصالحها الوطنية".وختم عراقجي بالقول إن إيران "مستعدة تماماً للدبلوماسية"، كما أنها مستعدة لمواجهة أي تحد، معتبراً أن القرار "متروك لترامب ليختار".