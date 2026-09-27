الخزانة الأمريكية: العزل الاقتصادي لإيران ينفذ على مراحل ويشمل العملات والطيران والنقل البحري

وقال بيسنت في تصريح لفوكس نيوز وتابعته ، ان " خفضت بشكل كبير مساعداتها لإيران"، مشيرا الى ان " قد تسلم أخر شحنات النفط للصين خلال أسبوعين".وتابع "سمحنا بخروج أكثر من مليار برميل من النفط من مقابل صفر برميل لإيران".