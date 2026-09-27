بصق ورشق النبيذ وإلقاء البيض.. رئيس وزراء هنغاريا يتعرض لحادثة جديدة محرجة

وقال موقع "كونترول" الإخباري إن البث المباشر عبر القناة الرسمية لماغيار على " " وثّق لحظة إلقاء أحد الأشخاص من بين الحشود بيضة باتجاهه، بينما كان يلقي كلمته من على المنصة أمام سكان المدينة.وسارع أفراد من الشرطة بملابس مدنية إلى توقيف الرجل الذي ألقى البيضة، لكنه قاوم تدخلهم في البداية، ما دفعهم إلى طرحه أرضا.وأوضح الموقع إن الرجل صرح عقب الحادث بأنه يشعر بالندم لعدم تمكنه من إصابة ماغيار في رأسه.ويأتي هذا الحادث ليضاف إلى سلسلة من الحوادث المهينة التي تعرض لها ماغيار مؤخرا تعبيرا عن الاعتراض على سياسات الجديد، حيث سبق أن تعرض للبصق أثناء زيارته محطة القطارات الغربية في العاصمة بودابست، كما تم رشقه بالنبيذ في مدينة بيتش.يُذكر أن بيتر ماغيار، زعيم حزب "تيسا"، تولى رئاسة الحكومة الهنغارية في مايو 2026 بعد فوز حزبه بأغلبية برلمانية ساحقة، لينهي بذلك حكم رئيس الوزراء السابق الذي استمر 16 عاما.