السعودية تؤكد دعمها للعراق في ملف حصر السلاح

وقال ابن فرحان، في تصريحات صحفية إن " تدعم في ملف حصر السلاح بيد الدولة".وأضاف: "ندعم سيادة وأمنه ونشدد على ألا تكون أراضيه منطلقًا للاعتداء على الدول المجاورة".وتابع أن "أمن منطقة جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم"، مشيرًا إلى أن "استعادة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة".وبين أن "جهود استعادة الأمن في المنطقة لا يمكن أن تقوم على الهيمنة وفرض النفوذ"، مشددًا على "أهمية أن تكون أي ترتيبات متصلة بأمن المنطقة شاملة ومستدامة".