الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة طاقة ويدعو لخفض استهلاك الغاز

وقال مفوض الطاقة الأوروبي ، في رسالة إلى وزراء الطاقة في دول التكتل، إن أوروبا تواجه أزمة أسعار مرتبطة بأزمة إمدادات، مشيراً إلى أن اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد يجعلها عرضة لاضطرابات أسواق الطاقة.وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى أكثر من ضعف مستوياتها منذ بدء الحرب الأميركية على ، فيما تبلغ نسبة امتلاء مرافق التخزين أكثر قليلاً من 70%، مقارنة بمتوسط موسمي يبلغ نحو 86%.ودعا يورغنسن إلى الاستفادة من المرونة التي تتيحها قواعد تخزين الغاز، بما في ذلك خفض هدف الملء إلى 80%، واتخاذ إجراءات تدعم تخزين الغاز أو تقلل الطلب على الغاز والكهرباء عند الحاجة.