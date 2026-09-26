​إيران تكشف تفاصيل الرد في حال "أخطأت أمريكا وإسرائيل مجددا"

وحذر شكارجي وإسرائيل من أنه "في حال تكرار الخطأ في الحسابات، فإن ضربات ستكون أثقل وأوسع وأدق من السابق".

وأضاف شكارجي: "إن القوات المسلحة المقتدرة في جاهزية تامة بنسبة مئة في المئة"، وختم قائلا: "قواتنا أقوى من عهد الحربين المفروضتين الثانية والثالثة".



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي رفضه القاطع لمقترح الـ7 أيام الذي طرحته إيران، وتوقع استئناف القصف الأمريكي لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في .