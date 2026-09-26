الاحتيال الضريبي يكلف أمريكا أكثر من 300 مليار دولار سنوياً

ووفق تقرير للمكتب، استناداً إلى بيانات بين عامي 2018 و2024، تراوحت الخسائر المقدرة بين 116 و304 مليارات دولار سنوياً، بما يعادل نحو 2 إلى 6% من المستحقة.وأوصى التقرير بوضع استراتيجية لمكافحة الاحتيال وإنشاء جهة متخصصة لتنسيق هذه الجهود.