ترامب: أرفض المقترح الإيراني بشأن هرمز

وقال ، انه "أرفض المقترح الإيراني بشأن هرمز الذي تريد بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة".وتابع: "نحقق انتصارا كبيرا ونسيطر بشكل كامل على "، مشيراً الى انه "كميات ضخمة من النفط تمر عبر مضيق هرمز و29 سفينة عبرته الليلة الماضية".واشار الى ان "إيران تريد إعادة فتح مضيق هرمز فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة وتريد اتفاقا وأنا أحب عقد الاتفاقات أيضا لكن الاقتراح غير مقبول".وبين ان "إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز وفرضنا عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري"، مردفاً انه "فرضنا جدارا من الفولاذ حول مضيق هرمز وإيران لم تعد تملك أموالا بسبب إغلاقه".