تركي يصغرها بـ13 عاماً.. محامية ترامب العراقية ألينا هابا تستعد للزواج

وبحسب تقارير إعلامية، من المقرر أن يُقام حفل الزفاف اليوم السبت، 26 أيلول، في ، في مناسبة حظيت باهتمام واسع، نظراً إلى شهرة العروس في المجال القانوني وفارق العمر بين الزوجين، والبالغ 13 عاماً.وتتحدر هابا من أصول عراقية، إذ ولدت في ولاية نيوجيرسي لأبوين كلدانيين هاجرا من إلى ، وتدرجت في مسيرتها المهنية حتى تولت الدفاع عن في عدد من القضايا البارزة.في المقابل، ينتمي العريس تورهان ميلدون إلى عائلة تركية بارزة في قطاع الأعمال والاستثمارات الدولية، وتتوزع أنشطة شركاته في عدد من الدول، ولا سيما في القارة الإفريقية.وفي تعليق له على الارتباط، كشف ميلدون أن تعارفهما تم داخل الولايات المتحدة عن طريق صديق مشترك، مؤكداً أن الزواج قائم على التوافق الشخصي و"ليس له أي أهداف أو أبعاد سياسية".