"شفي تماماً".. بزشكيان يكشف تطورات صحة مجتبى خامنئي

وسئل بزشكيان، خلال مقابلة أجراها مع شبكة "CBS نيوز" الأمريكية، عن مجتبى الذي لم يظهر علناً منذ الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي الذي بحياة والده المرشد الراحل ، في وقت سابق من هذا العام.وأكد الرئيس الإيراني، خلال إجابته عن ذلك السؤال، أن مجتبى "لا يعاني من أي مشاكل أو تحديات صحية محددة في الوقت الحالي"، على حد تعبيره.وقال بزشكيان: "من الناحية الطبية، فهو يتمتع بصحة جيدة تماماً وأن الإصابات التي لحقت بوجهه وساقيه قد شُفيت"، مضيفاً: "اسمعوا هذا مني بصفتي طبيباً، وتقبلوه. إنه لا يعاني من أي مشاكل".وأشار بزشكيان- في إجابته عن ذلك- إلى أنه التقى مجتبى الابن، مرتين، خلال الفترة الماضية التي أعقبت إصابته مطلع الحرب، لافتاً إلى أن أحد اللقاءين استمر لأكثر من 7 ساعات.وذكر الرئيس الإيراني أنه والمرشد الأعلى الجديد "كانا جالسين طوال تلك الساعات الطويلة، وكانا يغيّران زوايا الجلوس ووضعياتهما، لأنهما لم يكونا معتادين على الجلوس لمدة طويلة هكذا".وعند سؤاله عما إذا كان مجتبى يقدم المشورة له بشأن الدبلوماسية، أوضح بزشكيان أن هناك فريقاً "يتألف من 6 أعضاء يمثلون مؤسسات متنوعة، وقوات أمنية، وممثلين برلمانيين، وهيئات حكومية؛ حيث يجتمعون لإجراء محادثات ومشاورات حول عمليات اتخاذ القرار، ويتوصلون إلى أي قرارات من خلال التنسيق".يشار إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد في المقابلة أن "لا تحاول بناء أي سلاح نووي وأنها ستسمح لمفتشي بدخول البلاد".وشدد على أن "تطوير الأسلحة النووية حرام"؛ مشدداً على أنه "حتى لو رغب البعض في إيران بصنع سلاح نووي، فإنهم من الناحية الدينية، لا يُسمح لهم بسلوك هذا المسار"، حسب قوله.في المقابل، يكرر الرئيس الأمريكي تشديده على أن لن تسمح بأي شكل من الأشكال بامتلاك إيران سلاحًا نوويًا؛ لأنها - حسب قوله - لو امتلكته ستستخدمه ضد ودول المنطقة بل وحتى ضد مدن أمريكية.تتزامن تصريحات بزشكيان تلك مع تقرير لصحيفة "وول " نقلت فيه عن مصادر أمريكية قولها إن الرئيس يرفض أي تهدئة مع إيران، بعد تقديمها مؤخراً مقترح "الأيام السبعة" لإعادة فتح واستئناف المحادثات الرامية للوصول إلى إنهاء الحرب.وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن الرئيس ترامب يتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة القصف على إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل.