"إسرائيل" ترفع قيود الرحلات الليلية عن مطاري دمشق وحلب

وبحسب التقرير، استكملت السورية تركيب أنظمة ملاحة تتيح الهبوط ليلاً وفي ظروف الرؤية المنخفضة، إلا أن تشغيلها تطلب إجراء رحلات معايرة ضمن نطاق 50 كيلومتراً من مطار دمشق، وهو ما تعذر بسبب تهديدات إسرائيلية.وأشار التقرير إلى أن مفاوضات جرت بين وإسرائيل لتقليص نطاق رحلات المعايرة إلى 25 كيلومتراً، قبل أن تتمكن دمشق من إجراء الاختبارات وتفعيل أنظمة الملاحة، بعد عدم تلقيها رداً إسرائيلياً على إخطارها بشأن الرحلات.