تحذيرات من أقسى شتاء منذ 2022 بسبب ارتفاع أسعار الديزل

صرّح مفوض الطاقة في ، ، بأن أوروبا تواجه أقسى منذ عام 2022.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تحطيم أسعار وقود للأرقام القياسية خلال الأسابيع الماضية، حيث سجلت قفزة بنسبة 40 %.وأضاف يورغنسن في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن هذا الفصل سيكون شديد البرودة، وربما الأسوأ على القارة منذ الأزمة السابقة.وطالب المسؤول الرئيس الأمريكي بعدم فرض حظر على تصدير وقود الديزل إلى أوروبا.وأعلن نيته طرح هذه المسألة عشية اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بمدينة دبلن الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الحفاظ على إمدادات للقارة عند مستوياتها السابقة يخدم مصالح الطرفين.واختتم تصريحاته بالقول إن السيناريو الأرجح هو استمرار الأسعار المرتفعة جدا، مؤكدا أن توفر الوقود لا يجدي نفعا مع الفئات غير القادرة على تحمل تكاليفه، لأن عدم القدرة على الشراء يجعل مسألة التوفر بلا قيمة حقيقية بالنسبة لهم.