عائد سندات الخزانة الأمريكية يسجل أعلى مستوى له منذ 22 عاماُ

وجاء ارتفاع العوائد مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وأعباء الديون الحكومية، إلى جانب تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.158%، وسط توقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بعدما عززت بيانات النشاط الاقتصادي القوية والمؤشرات التضخمية هذه التوقعات.وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى انخفاض أسعار السندات.وامتدت تداعيات ارتفاع العوائد إلى تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين، إذ ارتفعت أسعار الفائدة على الرهون العقارية الأمريكية لأجل 30 عاما إلى نحو 7%، متجاوزة مستويات ما قبل الحرب بنحو نقطة مئوية.كما انعكست موجة ارتفاع العوائد على أسواق السندات العالمية، حيث تجاوز العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 3.5%، مسجلا أعلى مستوى في 17 عاما، بينما بلغ العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ عام 1996.وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي، في وقت تتوقع فيه وكالة التمويل الألمانية وصول الاقتراض الحكومي إلى مستوى قياسي يبلغ 598 مليار دولار خلال عام 2026.