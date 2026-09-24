الحوثيون يعلنون قصف الرياض وشركة أرامكو في ينبع

وقال في بيان: "يواصل العدو السعودي عدوانه الإجرامي على شعبنا من خلال حصاره الظالم وشن الغارات الجوية العدوانية والتي بلغت منذُ بدء التصعيد وحتى مساء اليوم 1018 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات F15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان استهدفت محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز والجوف والبيضاء وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال وتسببت بخسائر في البنية التحتية المدنية".وأضاف: "في إطار الرد على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت هدفا حساسا في ".وتابع: "الأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله".