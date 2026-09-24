الخزانة الأميركية تعلن تعديل لوائح العقوبات الخاصة بالدول الراعية للإرهاب بعد إلغاء تصنيف سوريا

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، أنه "عدلنا لوائح العقوبات الخاصة بالدول الراعية للإرهاب بعد إلغاء تصنيف ".وتابعت، انه "ألغينا مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا، حيث لم يعد ضروريا بعد إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب".وتبعت، أن "تعديل اللوائح يأتي لمواءمتها مع إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، ولا يمثل فرض عقوبات جديدة عليها".