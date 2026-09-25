اليونيسف: 3.5 ملايين طفل وامرأة في اليمن يواجهون سوء التغذية

وقالت المنظمة، إن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، إلى جانب 1.3 مليون امرأة وفتاة حامل ومرضعة، يعانون سوء التغذية الحاد، فيما بلغت نسبة التقزم بين الأطفال على المستوى الوطني 49%.وأشارت إلى أن سوء التغذية، ولا سيما خلال أول عامين من حياة الطفل، قد يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد في النمو البدني والإدراكي، مؤكدة أن توسيع برامج تغذية الأمهات والأطفال بات أمراً عاجلاً لتجنب تحول الأطفال إلى “جيل ضائع”.ودعت المنظمة إلى اعتماد نهج شامل ومتعدد القطاعات لمواجهة سوء التغذية في ، محذرة من أن التأخير في التدخل قد يجعل بعض الأضرار غير قابلة للإصلاح.