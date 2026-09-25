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وفاة أحد مصابي محاولة اغتيال ترامب
دوليات
2026-09-25 | 04:25
Alsumaria Tv
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449 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
توفي
جيمس
كوبنهافر، أحد ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص خلال التجمع الانتخابي الذي تعرض خلاله الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لمحاولة اغتيال في بتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024.
وأعلن محامي كوبنهافر، الخميس، وفاته في أحد مستشفيات بيتسبرغ، عن عمر ناهز 76 عامًا. ووفق بيان صادر عن الطبيب الشرعي لمقاطعة أليغيني، توفي كوبنهافر الأربعاء في مستشفى
ويست
بن التابع لشبكة أليغيني الصحية.
وكان كوبنهافر يجلس في المدرجات خلال التجمع الانتخابي في 13 يوليو 2024، عندما أطلق مسلح يبلغ من العمر 20 عامًا النار من سطح مبنى مجاور.
وأصابت إحدى الرصاصات أذن
ترامب
اليمنى إصابة طفيفة، بينما أصيب كوبنهافر في ذراعه وبطنه.
وتسببت إصاباته في معاناة مزمنة اضطرته إلى استخدام عكاز، كما خضع لاحقاً لعدة عمليات جراحية.
إصابات دائمة ودعوى قضائية
إلى جانب كوبنهافر، أصيب شخص آخر من الحاضرين، هو ديفيد داتش، ونجا من الهجوم. أما كوري كومبيراتوري، فقد قُتل بعدما حاول حماية أفراد عائلته من إطلاق النار.
وقال
جوزيف
فيلدمان، محامي كوبنهافر، في بيان صدر نيابة عن العائلة، إن
جيمس
توفي محاطاً بأحبائه. ولم يوضح البيان ما إذا كانت وفاته مرتبطة بشكل مباشر بالإصابات التي تعرض لها خلال التجمع.
وكان كوبنهافر وزوجته ماريان قد رفعا دعوى قضائية ضد
الحكومة الفيدرالية
في يونيو، زاعمين أن جهاز
الخدمة السرية
ووزارة الأمن الداخلي "أخفقا إخفاقاً ذريعاً" في توفير الحماية الأمنية المناسبة خلال التجمع.
وأشارت الدعوى إلى أن الإصابات التي تعرض لها كوبنهافر استدعت إجراء عدة عمليات جراحية، من بينها استئصال جزء من القولون، كما عانى من أضرار في الكلى ومضاعفات أخرى، بينها فقدان الإحساس في إحدى ساقيه.
وطني أمريكي حقيقي
وصفت عائلة كوبنهافر في بيان صدر الخميس الرجل بأنه كان، قبل كل شيء، زوجاً وأباً وجداً مخلصاً، وقالت إنه حرص على غرس قيم العمل الجاد والنزاهة وخدمة الآخرين في أبنائه.
وأضافت العائلة أن إخلاصه للولايات المتحدة كان جزءاً أساسياً من حياته، مشيرة إلى خدمته السابقة في القوات المسلحة، وإلى ما وصفته بحبه المستمر لبلاده.
وجاء في بيان العائلة: "كان جيمس وطنياً أمريكياً حقيقياً يؤمن إيماناً راسخاً بالحريات والمبادئ التي قامت عليها هذه الأمة، وقد جسّد أفضل صفات أمتنا العظيمة".
ومن جانبه، وصف ترامب كوبنهافر في بيان نشره عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
، الخميس، بأنه "وطني أمريكي حقيقي".
وقال ترامب: "أظهر جيم شجاعة هائلة، واستمر بشجاعة في القتال والقتال والقتال، وحافظ على روح إيجابية رغم المصاعب التي لا يمكن تصورها".
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