مفتي السعودية يصدر بيانا بشأن "الحوثيين" ويدعو لتوحيد الصفوف

وقال الفوزان، في بيان وجهه إلى "المرابطين وقوات التحالف"، إن "جماعة الحوثي جماعة الشر التي أفسدت في البلاد وفرقت العباد"، متهما إياها بـ" في العقيدة والمنهج، والخروج على القيادة ، وتهديد أمن ومقدسات "، وفق البيان.وحث الفوزان "المرابطين على الصبر والثبات والاستعداد الدائم لأداء واجبهم"، مؤكدا ضرورة السمع والطاعة للقيادة وتنفيذ الأوامر والتوجيهات الميدانية، والعمل بروح الفريق الواحد.وأكد أن "إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن في ظل قيادته الشرعية من أوجب الواجبات، بما يضمن للشعب اليمني الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويفتح المجال أمام تحقيق التنمية وتعزيز تماسك الدولة".وشدد الفوزان على أهمية حماية المملكة وأمنها وحدودها، مشيرا إلى مكانتها في خدمة الشريفين، ومؤكدا أن الدفاع عن أراضيها وصدّ الاعتداءات عنها من الواجبات التي تستوجب الثبات والتضحية.