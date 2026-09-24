الكشف عن عبور 60 سفينة تجارية مضيق هرمز

قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن نحو 60 سفينة تجارية عبرت يوم الأربعاء، حاملة أكبر كمية يومية من النفط الخام تمر عبر الممر الملاحي منذ أوائل يوليو.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن نحو 40 سفينة من إجمالي السفن العابرة نسقت تحركاتها مع لتوفير الحماية لها، فيما بلغ إجمالي النفط المنقول عبر المضيق نحو 22 مليون برميل.

ويمثل ممرا رئيسيا لتجارة ، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتراجعت حركة الملاحة بشكل حاد خلال فترة الصراع، قبل أن تظهر مؤشرات على تعافي بعض التدفقات.



ومع ذلك، لا تزال المخاطر الأمنية مرتفعة، إذ شهد المضيق خلال سبتمبر هجمات على سفن تجارية، ما أبقى حركة الملاحة عند مستويات أدنى بكثير من معدلاتها المعتادة قبل الحرب.